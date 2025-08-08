Ранее он обвинялся в избиении односельчанина.

Бывший глава Павлодарского сельского поселения Горьковского района Бауыржан Салыков был включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. В реестр коррупционеров экс-глава поселения попал за предоставление в бесплатное пользование своему отцу служебного гаража для хранения трактора, а также за использование муниципального земельного участка для личного сельско-хозяйственного использования.

Напомним, что в мае текущего года Салыков ушел в отставку по собственному желанию. Хотя на тот момент его еще не включили в реестр коррупционеров, прокуратура настояла на внесении записи в его трудовую книжку об увольнении по причине утраты доверия.

Помимо махинаций с гаражом и полем, Салыков также обвинялся в избиении односельчанина. По версии следствия, 38-летний индивидуальный предприниматель Николай Мельник и 51-летний глава Павлодарского сельского поселения Бауыржан Салыков избили жителя деревни металлическими предметами. Поводом для нападения послужило то, что лошади под присмотром потерпевшего потоптали поле.