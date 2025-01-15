Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи считают, что вместе с товарищем он напал на односельчанина.
В Горьковский районный суд Омской области поступило уголовное дело об избиении. В преступлении обвиняют 38-летнего индивидуального предпринимателя Николая Мельника и 51-летнего главу Павлодарского сельского поселения Бауыржана Салыкова.
По версии следствия, днем 28 сентября они вооружились металлическими предметами и около аула Бельсенды-Казах избили односельчанина. Причиной стало то, что лошади, которых он пас, вытоптали поле. 
Травмы от ударов по телу и рукам квалифицировали как средний тяжести вред здоровью.
Отметим, что обвиняемые вину не признали.
·Происшествия

Следователи считают, что вместе с товарищем он напал на односельчанина.
В Горьковский районный суд Омской области поступило уголовное дело об избиении. В преступлении обвиняют 38-летнего индивидуального предпринимателя Николая Мельника и 51-летнего главу Павлодарского сельского поселения Бауыржана Салыкова.
По версии следствия, днем 28 сентября они вооружились металлическими предметами и около аула Бельсенды-Казах избили односельчанина. Причиной стало то, что лошади, которых он пас, вытоптали поле. 
Травмы от ударов по телу и рукам квалифицировали как средний тяжести вред здоровью.
Отметим, что обвиняемые вину не признали.