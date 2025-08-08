Инсайдер раскрыл финансовые детали соглашения.

Стала известна зарплата нового главного тренера фарм-клуба «Авангарда» «Омские Крылья» Луи Робитайла. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, канадец будет получать 36 млн рублей.

– По моим данным, зарплата Луи Робитайла – 36 миллионов рублей в год. Для сравнения у Марата Аскарова из «Челмета» 3 миллиона (минус налоги), а у Владислава Отмахова из «Южного Урала» – 2,2 миллиона. Помощник Робитайла (непонятно, зачем он тут) с зарплатой 12 миллионов, – написал Шевченко в телеграм-канале.

Отметим, что Луи Робитайл работает тренером с 2011 года и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он работал с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.

Напомним, что с канадцем заключили контракт на два года. Ранее Ги Буше тепло высказался о тренере фарм-клуба «Авангарда».