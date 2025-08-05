Тренер объяснил, как новый тренерский штаб команды поможет в подготовке хоккеистов для главной команды системы.

Наставник «Авангарда» Ги Буше прокомментировал назначение Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев».

По словам Буше, главная цель назначения состоит в формировании единой вертикальной структуры, объединяющей академию, молодежные и взрослую команды. Это позволит игрокам с ранних этапов карьеры ясно понимать путь своего профессионального развития и конечную цель – попадание в главную команду КХЛ.

– Клуб поставил задачу найти тренера в Канаде, чтобы две взрослые команды были в одной парадигме. То, что мы ищем в организации, будь то Академия, МХЛ, ВХЛ или КХЛ, – это единая система ценностей и единый подход в обучении игроков. Мы хотим, чтобы игроки, которых мы развиваем, с самого начала понимали, куда они идут, к чему стремятся и что их ждет на каждом этапе пути. Наша цель – чтобы они в конечном итоге могли попасть в основную команду КХЛ, – рассказал Буше в интервью «Авангард ТВ».

Умение создавать учебные материалы, анализировать игровые ситуации и предлагать конкретные методы улучшения игровых характеристик делают Робитайля идеальным кандидатом для внедрения современных методик в структуру клуба, по мнению Буше.

– Луи я очень хорошо знаю, мы много раз работали вместе со сборной Канады. У нас много общих знакомых, плюс я знал его лично и посчитал, что он идеальная кандидатура для того, чтобы обучать и тренировать наших ребят в ВХЛ. Он большой профессионал, всегда организован, очень умен, полон энтузиазма, знает, кто как играет. Если мне нужны какие-то упражнения или нарезки видео, система игры какой-то определенной команды, у него всегда все есть. Он настоящий трудоголик. Именно такого человека мне и хотелось видеть в нашей структуре, ведь я сам такой же, – добавил тренер.

Согласно заявлению Буше, внедрение единых принципов работы приведет к улучшению коммуникации внутри всей системы клуба и повысит шансы молодежи успешно интегрироваться в высшую лигу российского хоккея.

– Уже сейчас его присутствие приносит ощутимую пользу. Он начал внедрять те же принципы, что и мы на младших уровнях. Он помогает выстроить единую коммуникацию между Академией, юниорами и старшими командами. Это позволяет нам двигаться в одном направлении, с едиными целями и стратегией развития, – отметил Буше.

Канадец рассказал, что Робитайл отказался от серьезной должности за рубежом в пользу работы в «Авангарде».

– Мы очень рады, что он присоединился к нам. Ради этого он отказался от серьезной должности и нескольких предложений из Американской хоккейной лиги. Он человек высокого уровня, и мы уверены, что именно с такими людьми мы сможем построить ту организацию, к которой стремимся, – заключил Буше.

Напомним, что Луи Робитайл работает тренером с 2011 года, и большую часть своей карьеры провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он работал с молодежными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодежного чемпионата мира. Последние два сезона возглавлял клуб QMJHL Cape Breton Eagles.