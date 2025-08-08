Омск-Информ
·Общество

Однако, когда ее восстановят, пока не сообщается.
Велодорожку на развязке у Ленинградского моста в Омске отремонтируют. Как сообщили в мэрии, этим по гарантии займется подрядчик, который ее строил, – компания «Стройтраст». Сроки работ чиновники не уточнили.
Напомним, вчера омичи обратили внимание на то, что велодорожка начала разрушаться. Фотографии появились в соцсетях.
Причем развязку вместе с самим мостом ремонтировали не так давно, в 2022–2024 гг. Ленинградский мост вновь открыли 12 июня 2024 года, а уже в декабре на опорах облупилась краска.
Ранее также сообщалось, что подрядчики, строившие дороги в Омске, отказываются исполнять гарантийные обязательства. Чиновникам приходится обращаться в суд, но они не всегда выигрывают.
Андрей Андреев
