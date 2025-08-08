Омск-Информ
·Спорт

Форвард надеется, что КХЛ найдет способ защитить контракты игроков.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев прокомментировал свое расставание с омским «Авангардом». Контракт с хоккеистом был расторгнут 19 июля, всего за неделю до начала сборов.

– Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге», – цитируют Ткачева «Известия».

Хоккеист отметил, что не пересмотрел свое отношение к длительным контрактам, но считает, что Континентальная хоккейная лига должна защищать их условия. 

– Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, – заявил форвард.

Напомним, что ранее нападающий поделился планами на свой первый матч против «Авангарда».

Алексей Новиков
