Форвард надеется, что КХЛ найдет способ защитить контракты игроков.
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев прокомментировал свое расставание с омским «Авангардом». Контракт с хоккеистом был расторгнут 19 июля, всего за неделю до начала сборов.
– Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге», – цитируют Ткачева «Известия».
Хоккеист отметил, что не пересмотрел свое отношение к длительным контрактам, но считает, что Континентальная хоккейная лига должна защищать их условия.
– Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, – заявил форвард.
