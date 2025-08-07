Авария произошла вчера вечером.

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии 26-летнего мужчины, пострадавшего в аварии около Телецентра.

Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, пострадавшего доставили в БСМП-1. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Он госпитализирован в общее отделение, находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, авария произошла 6 августа около 18:00 на проспекте Мира, 1. 26-летний мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля. За рулем находилась 37-летняя женщина.

Очевидцы утверждают, что молодой человек вышел из автобуса и поехал на скейтборде через дорогу, несмотря на запрещающий сигнал. Прохожие пытались остановить его криками, но, по их словам, было уже поздно.