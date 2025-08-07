Омск-Информ
·Происшествия

Свидетель ДТП рассказал, что пострадавшего пытались остановить.

Вчера, 6 августа, в соцсетях распространилось сообщение о ДТП в Омске. Инцидент произошел в районе омского Телецентра. 

Очевидец рассказал, что пострадавший переходил дорогу на красный свет.

– Этот парень ехал со мной и другом в одном автобусе, вышел и поехал на скейте на красный, ему кричали «Стой, стой!», но поздно было уже… – сообщил свидетель ДТП в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Подробности состояния горожанина не сообщаются.

1899Мария Филимонова
