Пострадавший был доставлен в больницу.

В омской полиции раскрыли подробности аварии, которая произошла 6 августа в районе Телецентра. Инцидент случился около 18:00 возле дома № 1 на проспекте Мира.

Как сообщили «Омск-информу» в полиции, за рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина. Она двигалась в сторону центра города и врезалась в 26-летнего мужчину. По данным правоохранителей, пешеход пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ранее очевидцы рассказывали, что молодой человек вышел из автобуса и поехал на скейтборде через дорогу, несмотря на красный свет. Прохожие пытались его остановить криками, но, по их словам, было уже поздно. Полиция подтвердила, что он пересекал дорогу на запрещающий сигнал.

После произошедшего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.