Старые металлоконструкции выкупила компания из Сочи.

Сегодня, 7 августа, подвели итоги торгов по продаже конструкций, оставшихся после демонтажа СКК имени Виктора Блинова. Все элементы здания были оформлены как металлолом. Напомним, что их общий вес составил 80 тонн.

Итоговая стоимость лота выросла до 812 тысяч рублей – его приобрела зарегистрированная в Сочи Промышленная компания «Металлинвест», обойдя второго участника.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Омске с 2007 года и только весной 2020 сменила «прописку». Изначально она занималась производством алюминия. Сейчас, по информации с официального сайта, компания производит продукцию из переработанного металлолома.

Вторым участником торгов стало омское ООО «Нортон Сталь Втормет» бизнесмена Сергея Василевского. Компания утверждает на своем сайте, что занимается приемом металлолома и входит в число крупнейших переработчиков лома в Омской области.

Напомним, что СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время считался главной спортивной ареной Омска. С 2020 года здание не использовалось, но в 2025 году началась масштабная реконструкция. Комплекс планируют открыть уже этой осенью, где будут играть «Омские Крылья» и волейбольный клуб «Омичка», а также проводить культурные мероприятия.