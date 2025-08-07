Омская команда обновилась, но осталась среди фаворитов КХЛ.

Экс-президент «Авангард» Максим Сушинский заявил, что «ястребы», несмотря на серьезное обновление состава, останется в числе главных претендентов на Кубок Гагарина в сезоне 2025/2026.

– В КХЛ еще есть куча команд, которые тоже заявляют свои претензии на Кубок, но чемпионом будет кто‑то один. Кто именно, сейчас сказать невозможно. Но «Авангард» входит в число претендентов на чемпионство, – цитирует слова Сушинского «Матч ТВ».

Кроме того, ветеран «Авангарда» отметил, что нельзя называть перестройкой подписания опытных игроков вместо молодежи, а также заметил, что время для того, чтобы привыкнуть к новым партнерам, достаточно.

– У них есть регулярный чемпионат, чтобы сыграться, – добавил Сушинский.

Напомним, что в межсезонье «Авангард» претерпел масштабные изменения. Клуб покинули 20 игроков, включая форвардов Рида Буше и Владимира Ткачева. В то же время омская команда усилилась 14 новыми хоккеистами.