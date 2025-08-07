Казанский клуб готов предложить голкиперу годовой контракт.

Недавно покинувший «Авангард» голкипер Михаил Бердин близок к подписанию контракта с казанским «Ак Барсом». По данным Metaratings.ru, соглашение рассчитано на один год. За сезон вратарь заработает 20 млн рублей.

Ранее инсайдеры уже прогнозировали подобный исход карьеры Бердина. По контракту с «ястребами» за прошлый сезон голкипер получил 35 млн рублей.

Напомним, что в минувшем сезоне Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

Ранее эксперты заявляли, что «Авангард» темнит с уходом Бердина.