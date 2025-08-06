Всего заявления подали более 10 тысяч будущих медиков.

Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что в приемную комиссию ОмГМУ поступили заявления от более чем 10 тысяч абитуриентов. Самым высоким конкурсом отличается стоматологический факультет, куда претендовали 796 человек на одно место.

Первый курс обучения на стоматологическом факультете будет стоить 300 тысяч рублей. Срок обучения – пять лет.

Наиболее популярным факультетом стал лечебный, на который подано 2928 заявлений. Приемная комиссия работатет до 9 августа.

Также отмечается, что в ОмГМУ поступают со всей России: из Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Республики Тыва, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.