Совместный проект запустили для удобства иностранных граждан.

«МегаФон» и коммерческий банк (КБ) «Солидарность» запустили совместный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных банковских отделений. Инициатива позволит новым абонентам «МегаФона» из числа иностранных граждан провести в одном месте все процедуры, необходимые для приобретения и активации сим-карт в соответствии с действующим законодательством.

– Наша первоочередная задача – сделать подключение к услугам связи максимально удобным для наших клиентов, – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин. – Кроме того, открытие банковских отделений в наших салонах позволит существенно расширить спектр услуг за счет предоставления банковских продуктов.

Проект запустили в начале этой недели в более чем 40 собственных салонах «МегаФона» на территории Москвы, которые расположены рядом с крупными транспортными пересадочными узлами столицы и многофункциональными центрами госуслуг с высокой проходимостью.

Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а также могут помочь с заведением и подтверждением учетной записи на портале «Госуслуги» и получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Напомним, что для заключения договора на услуги связи с начала этого года иностранным гражданам необходимо получить СНИЛС, завести подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги» и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через ЕБС. И только после сверки всех данных сим-карта будет активирована.

Проект «МегаФона» и Банка «Солидарность» позволит реализовать функцию одного окна для иностранных граждан при приобретении сим-карт. Им не придется тратить время на посещение отделений Фонда социального страхования, многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) и банка для выполнения каждой процедуры по отдельности.

В результате время на заключение договора и активации сим-карты у абонента – иностранного гражданина занимает не более 30 минут, тогда как ранее весь процесс мог растянуться на несколько дней.

По итогам тестового запуска «МегаФон» и КБ «Солидарность» проведут совместный анализ проекта для принятия решения о его дальнейшем масштабировании на территории Москвы.

На первом этапе в проекте задействованы собственные салоны объединенной сети «МегаФона» и Yota. На втором этапе стороны будут рассматривать возможность привлечения в проект франчайзинговых розничных точек сотового оператора.

– Мы уверены, что данная инициатива будет способствовать развитию, как нашего бизнеса, так и финансовой доступности для иностранных граждан в стране, – отметил директор по развитию банка «Солидарность» Наталья Монтайя Ибаньес.

«МегаФон» активно работает над упрощением клиентского пути для своих абонентов. В феврале оператор первым на телеком-рынке предоставил клиентам возможность заключения договора по оказанию услуг связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». В начале лета текущего года «МегаФон» реализовал возможность приобретения своих сим-карт в МФЦ, а также внедрил возможность верификации биометрии в своих салонах с помощью специальных терминалов.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама