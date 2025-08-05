Омск-Информ
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·Общество

Омичам предлагают выбрать концепцию нового объекта.
Омск готовится обзавестись новым светомузыкальным фонтаном на набережной Тухачевского, возле Выставочного сквера. Об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Проект предполагает активное вовлечение омичей в формирование облика будущей достопримечательности. Для выбора финального дизайна запущено онлайн-голосование между двумя предложенными концепциями.
Первый вариант под названием «Объемные водные фигуры» представляет собой конструкцию с динамикой формы, игрой струй и визуальным разнообразием.
Второй вариант «Спокойная водная гладь» предлагает чистую ровную поверхность воды, акцент на отражение и умиротворение.
При этом обе идеи объединяет общая форма. Фонтаны будут выполнены в очертаниях сердца с мягкими изгибами контуров. На данный момент омичи отдают предпочтение первому варианту «Объемные водные фигуры».
Мария Филимонова
·Общество

Омичам предлагают выбрать концепцию нового объекта.
Омск готовится обзавестись новым светомузыкальным фонтаном на набережной Тухачевского, возле Выставочного сквера. Об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Проект предполагает активное вовлечение омичей в формирование облика будущей достопримечательности. Для выбора финального дизайна запущено онлайн-голосование между двумя предложенными концепциями.
Первый вариант под названием «Объемные водные фигуры» представляет собой конструкцию с динамикой формы, игрой струй и визуальным разнообразием.
Второй вариант «Спокойная водная гладь» предлагает чистую ровную поверхность воды, акцент на отражение и умиротворение.
При этом обе идеи объединяет общая форма. Фонтаны будут выполнены в очертаниях сердца с мягкими изгибами контуров. На данный момент омичи отдают предпочтение первому варианту «Объемные водные фигуры».
Мария Филимонова