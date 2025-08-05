Омичам предлагают выбрать концепцию нового объекта.
Омск готовится обзавестись новым светомузыкальным фонтаном на набережной Тухачевского, возле Выставочного сквера. Об этом рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Проект предполагает активное вовлечение омичей в формирование облика будущей достопримечательности. Для выбора финального дизайна запущено онлайн-голосование между двумя предложенными концепциями.
Первый вариант под названием «Объемные водные фигуры» представляет собой конструкцию с динамикой формы, игрой струй и визуальным разнообразием.
Второй вариант «Спокойная водная гладь» предлагает чистую ровную поверхность воды, акцент на отражение и умиротворение.
При этом обе идеи объединяет общая форма. Фонтаны будут выполнены в очертаниях сердца с мягкими изгибами контуров. На данный момент омичи отдают предпочтение первому варианту «Объемные водные фигуры».