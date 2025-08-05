В городе на Неве проходит финал конкурса «Лучший по профессии».

Сегодня, 5 августа, в Санкт-Петербурге проходит финал ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2025» среди сотрудников предприятий «Газпром нефти», которые работают на объектах топливообеспечения по всей стране.

В этом году за звание лучших поборются более 170 специалистов – это сотрудники АЗС, работники топливных терминалов, лабораторий и автопарков. Все они – победители региональных отборочных этапов, которые прошли в 50 субъектах России.

Конкурс проводится уже в 16-й раз. Он помогает выявлять сильных специалистов, развивать внутренние стандарты качества, обучать и мотивировать сотрудников. Участники не только подтверждают высокий профессиональный уровень, но и делятся опытом, формируя профессиональные сообщества внутри компании.

Финальные испытания проходят на пяти АЗС Санкт-Петербурга, топливном терминале «Гладкое» и специальной площадке для водителей бензовозов. В программе – выполнение производственных заданий по приему, хранению и отпуску топлива, обеспечению сохранности его качества, а также демонстрация гибкости и высокого уровня клиентского сервиса. Во второй конкурсный день состоится мероприятие по обмену лучшими практиками.

Имена победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» станут известны 6 августа. Они получат профессиональное признание, денежные призы и ежемесячные надбавки к заработной плате в течение года. Кроме того, по итогам конкурса формируется кадровый резерв компании, а его участники могут стать наставниками для молодых специалистов.