Иностранцев пригласили в баню.

По завершении Сибирского международного марафона кенийцам организовали русский отдых. Как сообщают организаторы марафона, трех гостей из Африки пригласили в русскую баню с бассейном.

В прошлом году отличившихся спортсменов также приглашали в омскую баню, сообщают ТАСС в пресс-службе марафона. Иностранцы испытывают приятный шок и потрясение от высоких температур, но отмечают, что баня – отличный способ восстановиться после тяжелых нагрузок.

Также в пресс-службе сообщили, что кенийцы не умеют плавать, и наши спортсмены учили их деражаться на воде.

– В этом году мы им организовали отдых в банном комплексе с бассейном. Выяснилось, что кенийцы не умеют плавать, и наши спортсмены учили их держаться на воде. Я думаю, что наши гости были довольны таким отдыхом и возможностью пообщаться со своими коллегами из России в такой расслабленной обстановке, – сообщают пресс-службе.

Напомним, что победителем в основной дистанции на 42 километра среди мужчин стал уроженец Апатитов Андрей Янович. За ним финишную черту пересекли два кенийца: Бирген Кипротич и Юлиус Таурус. Первой среди женщин стала Алина Прокопьева из Чувашии, следом за ней пришли Юлия Рыжакова и Оксана Бурзак. В дистанции на 10 километров омичи взяли бронзу.