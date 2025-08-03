Омск-Информ
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·Общество

Уборкой за горожанами занимались более двухсот человек.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска убрали с городских улиц более 9,5 тонны мусора. Во время празднования Дня города за чистотой следили 237 рабочих, на улицы вывели 191 единицу техники.
– Специалисты убирали видовой мусор, оперативно очищали урны и контейнеры, а также следили за чистотой фонтанов, своевременно удаляя из них случайный мусор, – сообщили в мэрии.
В этот день в Омске также очищали бордюры и мыли ограждения.
Напомним, мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска посетили более 144 тыс. человек. Завершилось событие концертом группы «Дискотека Авария» и других артистов. Репортаж с этого события читайте в ближайшее время на РИА «Омск-информ».
Андрей Андреев
·Общество

Уборкой за горожанами занимались более двухсот человек.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска убрали с городских улиц более 9,5 тонны мусора. Во время празднования Дня города за чистотой следили 237 рабочих, на улицы вывели 191 единицу техники.
– Специалисты убирали видовой мусор, оперативно очищали урны и контейнеры, а также следили за чистотой фонтанов, своевременно удаляя из них случайный мусор, – сообщили в мэрии.
В этот день в Омске также очищали бордюры и мыли ограждения.
Напомним, мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска посетили более 144 тыс. человек. Завершилось событие концертом группы «Дискотека Авария» и других артистов. Репортаж с этого события читайте в ближайшее время на РИА «Омск-информ».
Андрей Андреев