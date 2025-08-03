Омск-Информ
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·Общество

Только марафон собрал 20 тысяч.
Вчера, 2 августа, мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска посетили более 144 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко
– Еще более 20 тысяч жителей и гостей нашего города стали участниками и зрителями традиционного Сибирского марафона, – отметил глава региона.
Также в День города в Омске выступили известные артисты. Омичи посетили концерт «Дискотеки Аварии», Юлианы Карауловой, Виталия Гогунского, «Братьев Грим» и «Инь-Ян».
– Легенды! Очень люблю творчество «Дискотеки Авария»! Концерт восторг! Омск, с днем города! – написал в своем ТГ-канале артист Виталий Гогунский.
Репортаж с этого события читайте в ближайшее время на «Омск-информе».
Ранее сообщалось, что солист «Братьев Грим» на Дне города станцевал с омичкой.
Андрей Андреев
·Общество

Только марафон собрал 20 тысяч.
Вчера, 2 августа, мероприятия, посвященные Дню Омской области и города Омска посетили более 144 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко
– Еще более 20 тысяч жителей и гостей нашего города стали участниками и зрителями традиционного Сибирского марафона, – отметил глава региона.
Также в День города в Омске выступили известные артисты. Омичи посетили концерт «Дискотеки Аварии», Юлианы Карауловой, Виталия Гогунского, «Братьев Грим» и «Инь-Ян».
– Легенды! Очень люблю творчество «Дискотеки Авария»! Концерт восторг! Омск, с днем города! – написал в своем ТГ-канале артист Виталий Гогунский.
Репортаж с этого события читайте в ближайшее время на «Омск-информе».
Ранее сообщалось, что солист «Братьев Грим» на Дне города станцевал с омичкой.
Андрей Андреев