В этот раз обошлось без «домостроев».

Сегодня, 2 августа, на Соборной площади выступил Виталий Гогунский. Ранее вокруг фигуры актера и музыканта разразился скандал из-за его высказываний о женщинах.

На концерте, приуроченном к 309-летию Омска, Гогунский снова отметил женский пол. Однако сейчас его слова уже не были похожи на строчки из «Домостроя».

– Я просто хочу знать, что русская женщина – это настоящее богатство и то, ради чего все сегодня живут, защищают нашу страну, – отметил Гогунский.

Также одну из песен артист посвятил напрямую Богу.

Напомним, что скандал вокруг Гогунского начался с интервью Ксении Собчак, в котором певец заявил, что, по его мнению, женщины и мужчины не равны, а феминизм он считает обманом.

Кроме того, Гогунский поделился своими взглядами на отношения с женщинами. Он признался, что всегда интересуется прошлым тех, кто ему симпатичен, в том числе старается выяснить, не была ли женщина связана с эскортом. Также он отметил, что, по его мнению, даже в случае плохого настроения из-за физиологических причин женщина не должна проявлять это на людях, особенно в отношениях с мужем.