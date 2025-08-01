Полицейские задержали подозреваемого.

Полицейские задержали 18-летнего омича, который разбил стеклянную дверь павильона на остановке «Театральная».

В дежурную часть поступило сообщение от представителя компании, которая обслуживает остановочные павильоны. Он сообщил, что на улице Думской неизвестный разбил дверь одного из модулей. Момент происшествия был зафиксирован камерами наблюдения.

Оперативники выяснили личность нарушителя, задержали его и доставили в отдел полиции № 9 УМВД по городу Омску. Молодой человек признался в содеянном, объяснив поступок эмоциональным состоянием после конфликта с девушкой.

Участковые сотрудники полиции продолжают проводить проверку по факту происшествия. В отношении гражданина применена мера административного взыскания по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».