Выставка продлится пять дней.

Сегодня, 1 августа, торжественно открылась выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». Она посвящена 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и присвоению Омску статуса молодежной столицы России.

В этом году основные композиции разместили в Выставочном сквере. Воскресенский сквер, где традиционно также ставили цветочные скульптуры, сейчас благоустраивают, работы там завершатся к осени.

В этом году на «Флору» из бюджета выделили 15 млн рублей. Контракт на изготовление, монтаж и оформление восьми ландшафтных экспозиций в Выставочном сквере получила предпринимательница Олеся Ткаченко.

В этом году на выставке можно лицезреть композиции «На страже Родины...», «Георгиевская лента», «Знамя Победы», «Вечный огонь», «Орден Победы», «Фронтовое письмо», «Никто, кроме нас» и «Красные звезды».

Еще 75 тыс. рублей чиновники выделили на оформление навигационных указателей на территории выставки. За 4 млн рублей здесь поставили рассаду и еще 1 млн потратят на охрану композиций.

Несмотря на то что рабочий день еще не завершился, «Флору» уже посетили многие. В обед Выставочный сквер был полон пенсионеров и семей с детьми.

К слову, экспонаты в этом году выглядят скромнее, чем в прошлом. Предыдущую выставку можно посмотреть здесь

– Таблички поставили далеко, людям плохо видно, – отметила одна из посетительниц.

Указатели действительно стоят далековато от тропинок, а по газонам ходить запрещено. Скульптуры также огорожены лентами.

На набережной, неподалеку от Выставочного сквера расположились фудкорты. Здесь же есть развлечения для детей, например, батуты и аквазорбинг.

Отметим, что выставка проработает 5 дней.