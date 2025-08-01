Перевезенный инкассаторами объем грузов мог бы поместиться в товарный поезд длиной около 7 километров.

Накануне Всероссийского дня инкассатора в Сибирском банке Сбера подвели предварительные итоги работы своей службы инкассации – одной из самых крупных в Сибири.

– Благодаря самоотверженной работе инкассаторов, миллионы сибиряков получают зарплату и пенсию вовремя. Наши специалисты ежедневно трудятся ради удобства и комфорта клиентов, обеспечивая бесперебойную работу финансовой инфраструктуры. Поздравляем всех сотрудников службы инкассации с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия и как можно больше спокойных рабочих смен, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Инкассаторы Сибирского банка Сбера с начала 2025 года обеспечили надежную доставку порядка 35 тыс. тонн ценностей более чем по 6 тысячам объектов – это банкоматы, отделения банка и организации-клиенты. Если бы такой вес необходимо было разово перевести по железной дороге, то длина товарного поезда составила бы около 7 км.

Ежедневно инкассаторские автомобили Сбера в Сибири преодолевают расстояние, сопоставимое с длиной экватора Земли, совокупный пробег с начала 2025 года превысил 8 млн километров.