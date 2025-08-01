Бывший руководитель получал денежные вознаграждения от предпринимателей за содействие в заключении выгодных контрактов.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершило расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт».

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное в крупном и особо крупном размере).

Согласно материалам дела, бывший руководитель дважды получал крупные денежные вознаграждения от предпринимателей за содействие в организации выгодных контрактов с аэропортом.

Первое преступление произошло в декабре 2023 года, когда обвиняемый получил взятку в сумме 600 тыс. рублей – первую часть оговоренной общей суммы в 2,3 млн рублей. Взамен он обещал предпринимателю помощь в заключении выгодного контракта на оказание клининговых услуг аэропорту.

Затем преступник потребовал от другого бизнесмена передать ему еще 800 тыс. рублей в обмен на оказание помощи при подготовке конкурсной документации, заключении договора, беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ по установке оборудования в здании аэропорта.

В ходе расследования суд назначил ему заключение под стражу, а также наложил арест на личное имущество общей стоимостью 9,3 млн, включающее автомобили, квартиры, оружие и даже снегоход.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 1 млн рублей.