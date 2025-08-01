В центре Омска откроется праздничная площадка.
Омичей приглашают отметить один из самых теплых и любимых праздников – День города вместе с торговой маркой «Азоvо». Бренд подготовил для гостей интерактивную зону, где взрослые и дети найдут для себя что-то интересное и веселое.
Тематическая площадка позволит провести время всей семьей, отдохнуть, поиграть и почувствовать атмосферу настоящего праздника.
Омичей ждет:
- яркая фотозона – можно создать красивые кадры на память и поделиться ими в соцсетях,
- развлекательная зона – веселые игры, активности и сюрпризы для детей и взрослых,
- баскетбольный челлендж «Проверь свой бросок!» – возможность проверить свою меткость и получить подарок,
- интересные конкурсы и розыгрыши призов.
Площадка будет работать весь день, 2 августа, в сквере имени Дзержинского. Проведите этот прекрасный день вместе с брендом «Азоvо».
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