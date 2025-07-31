Статистика за первое полугодие говорит, что омичи в основном страхуют Haval, LADA и Kia.

Экосистема Сбера для автолюбителей и СберСтрахование подвели автоитоги первого полугодия 2025 года. Аналитики изучили, какие автомобили россияне чаще покупали онлайн и страховали по каско в январе – июне.

Омичи продолжают активно защищать свои автомобили на случай непредвиденных ситуаций. Так, в первом полугодии омские автолюбители оформили на 39 % больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года.

– Автомобиль давно стал не только средством передвижения – это часть семейного капитала, – рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. – Люди все чаще задумываются не только о покупке авто, но и о том, как защитить его от непредвиденных расходов. Когда запчасти дорогие и их бывает трудно достать, полис каско становится реальной поддержкой. Например, средняя выплата по каско в СберСтраховании в первом полугодии составила 196 тысяч рублей – это более чем втрое выше средней стоимости самого полиса. Непредвиденные расходы могут существенно сказаться на семейных накоплениях, которые часто предназначены для других целей. Поэтому лучше заранее подумать о возможных рисках и доверить заботу о них опытному страховщику.

Чаще всего страховали китайскую Haval, на эту марку пришлось 17 % от всех заключенных договоров каско для легковых авто в компании за 6 месяцев. Следом идут российская LADA (16 %), корейская Kia и китайская Geely (по 7 %). Замыкает пятерку лидеров Hyundai (6 %).

Чаще других свои автомобили страховали водители из Москвы (24 % от всех договоров каско, заключенных в первом полугодии 2025 года), Санкт-Петербурга (13 %) и Московской области (12 %).

В целом по стране в первом полугодии 2025 года каско чаще всего оформляли на автомобили марок LADA и Haval – на каждую из них пришлось по 9 % от всех полисов для легковых авто. При этом автомобили китайских брендов продолжают укреплять позиции.

Всего доля полисов каско, оформленных на машины из Китая, в портфеле компании составляет 42 %. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в январе – июне прошлого года. В количественном же отношении разница с первым полугодием 2024 года достигает почти двух раз. Чаще всего каско оформляют на модели Haval (22 % от всех китайских авто в портфеле компании), Geely (19 %), Chery (19 %), Changan (15 %) и Exeed (6 %).

– Автомобиль давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Сибири, при этом дороги остаются зоной повышенного риска, – сказала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Даже при аккуратном вождении и взвешенном выборе автомобиля избежать непредвиденных ситуаций не всегда удается. Поэтому важно заранее подумать о защите машины и своих финансов. В первом полугодии средняя выплата по каско в регионе составила 143 тысячи рублей, что более чем в 2 раза выше средней стоимости полиса. Эти цифры подтверждают, что полис каско – это не просто мера предосторожности, а продуманный шаг, который помогает сохранить спокойствие и финансовую стабильность в случае аварии, угона или других неприятных событий на дороге.

По данным сервиса СберАвто, 95 % продаж пришлось на подержанные авто, 5 % – на новые машины. Медианный чек на покупку авто с пробегом в первом полугодии составил 1 млн рублей, медианная стоимость нового автомобиля – 1,7 млн рублей. Средний размер выданного автокредита на покупку авто составил 1,2 млн рублей.

Лидером продаж среди моделей в первом полугодии 2025 года стала LADA Granta – медианный чек на ее покупку составил 780 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных моделей также вошли Kia Rio (925 тысяч рублей), LADA Vesta (1 млн рублей), Hyundai Solaris (870 тысяч рублей) и Ford Focus (700 тысяч рублей). Следом по объему продаж идут Volkswagen Polo (870 тысяч рублей), Skoda Octavia (960 тысяч рублей), Toyota Camry (1,4 млн рублей), Toyota Corolla (890 тысяч рублей) и Kia Ceed (950 тысяч рублей).

Самой востребованной для покупки онлайн моделью в Омской области стала Kia Rio. Медианный чек на покупку этого авто через СберАвто составил 930 тысяч рублей. А средний чек автокредита, как при покупках онлайн, так и офлайн, по области составил 1,17 млн рублей.