Депутат Госдумы побывала с проверкой в школе № 129.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить контроль за строительством и ремонтом значимых для региона объектов. Проверки в ходе исполнения народной программы партии проводят представители органов власти, активисты, депутаты и сторонники партии.

Депутат Госдумы Оксана Фадина проверила, как ведется кампремонт в омской школе № 129. Она начала мониторить ход работ в апреле 2024 года, когда подрядчик проводил демонтаж. Тогда выяснилось, что проектно-сметную документацию (ПСД) нужно отредактировать. Поэтому срок сдачи школы перенесли на ноябрь 2025 года.

Сейчас на объекте идут отделочные работы, ведется монтаж фасада. Инженерные коммуникации уже смонтировали.

– В данной школе тепловой пункт исторически был под лестницей в тесном и темном пространстве, обслуживать который было неудобно, а его расположение было небезопасно. Было принято решение перенести, – объяснила Оксана Фадина. – Нашли пространство, превратили его в отдельное спецпомещение. Подрядчик подготовил техзадание с учетом параметров школы и отдал на завод.

Ранее на территории школы находился бюст Героя Советского Союза Л. Н. Гуртьева. Сейчас памятник демонтировали, его вернут на место после благоустройства школы. Также рабочие приведут в порядок территорию учебного заведения. Для этого с отдельным подрядчиком уже заключили контракт, работы начнутся в ближайшее время. Также состоится ремонт подъездной дороги.