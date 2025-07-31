Работы заняли почти два года.

Сегодня, 31 июля, как и ожидалось, открылось движение по реконструированному бульвару Архитекторов в Омске. Как передает корреспондент «Омск-информа» с места событий, обновленную дорогу прокладывали губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест на грузовиках.

Впрочем, прокатиться в грузовиках пожелали и другие чиновники и депутаты. Так что машины ехали забитыми «под завязку» высокопоставленными гостями открытия.

После этого губернатор и мэр вместе с юными жителями микрорайона установили символический дорожный знак «Проезд открыт».

– Важно, что обновленная дорога отвечает всем современным требованиям. Сделаны удобные тротуары, проложена велодорожка, смонтировано освещение. Также созданы условия для запуска новых троллейбусных маршрутов, – заявил Хоценко в своем телеграм-канале по итогам мероприятия.

Отметим, что бульвар Архитекторов ремонтировала компания «СтройТраст» с сентября 2023 года. Основные работы на участке протяженностью более 4 километров завершены. На осень запланирована высадка деревьев и кустарников вдоль всей магистрали. Реконструкция объекта обошлась бюджету более чем в 2,2 млрд рублей и заняла около двух лет.

Узкая дорога была расширена до 4–6 полос движения, появились правые канализированные повороты, широкие тротуары, велодорожка, для обеспечения безопасности омичей установили современные светофоры с кнопками вызова.

Через бульвар Архитекторов будут следовать сразу три троллейбусных маршрута, автобусы и маршрутки. Для пассажиров обустроили широкие остановки с новыми павильонами.