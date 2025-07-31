Масштабная реконструкция дороги на Левобережье велась с осени 2023 года.

Сегодня, 31 июля, на Левобережье Омска состоится открытие движение по реконструированному бульвару Архитекторов. Торжественная церемония, в которой примут участие первые лица города и области, начнется в 10 часов.

Основные работы на дороге протяженностью более 4 километров завершены, на осень запланирована высадка деревьев и кустарников вдоль всей магистрали. Реконструкция объекта обошлась бюджету более чем в 2,2 млрд рублей и заняла около двух лет. Узкая дорога была расширена до 4-6 полос движения, появились правые канализированные повороты, широкие тротуары, велодорожка, для обеспечения безопасности омичей установили современные светофоры с кнопками вызова.

Через бульвар Архитекторов будут следовать сразу три троллейбусных маршрута (один запустят уже в ближайшие дни), автобусы и маршрутки. Для пассажиров обустроили широкие остановки с новыми павильонами.