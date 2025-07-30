Ее дизайн «крутится» вокруг солнца – символа Омска как молодежной столицы России.

Организаторы Сибирского международного марафона, который пройдет в Омске 2 августа, презентовали медаль забега. Ее получат все финишировавшие на дистанции 10 км и 42 км 195 м. В этом году дизайнеры решили обыграть образ солнца – символа Омска как молодежной столицы России 2025 года.

– Большое количество солнечных дней, ярко очерченное историческое ядро, расположенное на пересечении двух рек – все это характеризует Омск лаконичным определением: город по имени Солнце. Именно под таким лозунгом Омск боролся за звание «Молодежная столица России – 2025» и одержал победу! Все вышеперечисленное предопределило форму медали предстоящего марафона, – отметили организаторы.

Как сообщил вице-губернатор Омской области Иван Колесник, солнце также будет изображено на футболках марафонцев.

Марафон стартует на Соборной площади Омска в 8:00 в субботу, 2 августа. Спортивное событие традиционно открывает празднование Дня города.