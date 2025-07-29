Бойцы могут получить повышение квалификации или пройти профессиональную переподготовку.
Сбер вместе с государственным фондом «Защитники Отечества» запускает онлайн-программы переквалификации «Менеджер проектов», «Аналитик данных», «Предприниматель на маркетплейсах» и другие. Учебные группы формируются при поддержке фонда.
– Совместные программы фонда «Защитники Отечества» и Сбера в сферах обучения и трудоустройства находят отклик у наших героев. Они хотят получать знания и иметь востребованную работу, – сказала статс-секретарь замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. – Для многих ветеранов новая профессия – большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. Важно, что обучение проходит в онлайн-формате – это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами. Новые программы позволят защитникам обрести навыки в актуальных отраслях.
Кураторы окажут поддержку учащимся, а специалисты образовательного провайдера проконсультируют по вопросам карьерных траекторий. Обучение является бесплатным. Оно проводится по следующим онлайн-программам:
- «Менеджер проектов» (длительность 5 месяцев) – обучение основам проектного управления, в том числе в сфере технологий, гибкой методологии Agile и управления рисками, мягким навыкам и культуре решения неопределенных задач. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
- «Аналитик данных» (6 месяцев) – включает основы аналитики, статистики, визуализации данных и библиотеки Python для анализа данных, SQL и работу с базами данных, метрики, гипотезы и точки роста. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
- «Предприниматель на маркетплейсах» (6 месяцев) – обучение основам продвижения на маркетплейсах и созданию своего дела в этой сфере. По окончании программы выдается удостоверение о повышении квалификации.
Требования к участникам программ: возраст от 18 лет, среднее профессиональное или высшее образование, удостоверение ветерана боевых действий, сопровождение фонда «Защитники Отечества».
– Все программы переквалификации ветеранов СВО предполагают обучение по востребованным на рынке профессиям и направлениям деятельности, – сказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Они будут, с одной стороны, способствовать решению кадровой проблемы – насыщению рынка новыми специалистами, а с другой – помогут ветеранам получить актуальные профессиональные навыки.
Чтобы принять участие, нужно выбрать программу и сообщить о своем желании обучаться по ней социальному координатору в филиал фонда, в котором ветеран состоит на сопровождении. После этого участник получит ссылку на входное испытание для определения мотивации к обучению. Далее предполагается прохождение вступительного испытания на онлайн-платформе Нетологии, задействованной в проекте в качестве образовательного провайдера.