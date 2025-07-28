Проект предусматривает более 215 тысяч квадратных метров площадей.

Сегодня, 28 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом пребывает в Омске. Ему рассказали о межвузовском кампусе, который планируется создать в областном центре с участием семи вузов и четырех научных организаций, его площадь составит 215 тыс. кв. м, а студенческие общежития смогут вмещать 7,8 тыс. человек.

Кампус уже имеет специализацию, планируется, что это будут актуальные для региона виды деятельности: космическое и интеллектуальное машиностроение, химические и биологические технологии, биофортификация в АПК, цифровая логистика и управление цепями поставок, приборостроение и радиоэлектроника, строительный инжиниринг и энергетика, социальное благополучие будущего. Появятся центр аддитивных технологий, вычислительный и сертификационный центры.

Работать кампус будет по формуле «детский сад – школа – СПО/вуз – предприятие», и это будет пять учебных корпусов, технопарк, флагманская школа, студенческие общежития, также в кампусе планируется разместить апарт-отель, спортивно-досуговый и деловой центры.

Добавим, что реализация проекта рассчитана на три этапа: первый завершится к 2030 году. Через пять лет планируют создать базовую инфраструктуру и начать образовательный процесс. Завершат проект к 2035 году.