Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Известный коллектив станет секретным хедлайнером на 1 сентября. 

На фестиваль «Лето вокруг света. Новое поколение», который все дето проходит в парке  «Зеленый остров», приедет группа Dabro (6+). Бесплатный концерт намечен на 1 сентября (6+). Об этом сообщает телеграм-канал «Омский путеводитель».

Братья Иван и Михаил Засидкевичи стали секретными хедлайнерами фестиваля, но организаторы долго интригу не стали держать. Группа Dabro завершит летнюю серию концертов и споет свои хиты «Юность» и «На часах ноль-ноль» вместе с омичами.

Но впереди Омск ждут концерты NЮ 16 августа, дуэт Artik & Asti и певец Амирчик – 30 августа.

·Культура/Афиша

Известный коллектив станет секретным хедлайнером на 1 сентября. 

На фестиваль «Лето вокруг света. Новое поколение», который все дето проходит в парке  «Зеленый остров», приедет группа Dabro (6+). Бесплатный концерт намечен на 1 сентября (6+). Об этом сообщает телеграм-канал «Омский путеводитель».

Братья Иван и Михаил Засидкевичи стали секретными хедлайнерами фестиваля, но организаторы долго интригу не стали держать. Группа Dabro завершит летнюю серию концертов и споет свои хиты «Юность» и «На часах ноль-ноль» вместе с омичами.

Но впереди Омск ждут концерты NЮ 16 августа, дуэт Artik & Asti и певец Амирчик – 30 августа.