Филиал Казахского национального университета наберет 75 абитуриентов по трем направлениям бакалавриата.

Сегодня, 28 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом пребывает в Омске. О работе филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби, который стал первым в России филиалом иностранного вуза, ему рассказали во время посещения ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, на базе которого он и был создан. Лицензия на осуществление образовательной деятельности была ему выдана 22 мая 2025 года.

Сейчас ведется первый набор абитуриентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет (казахский язык и литература), юридический факультет (таможенное дело) и факультет международных отношений (международное право). Ожидаемый прием абитуриентов – 75 человек. Обучение будет вестись на казахском, русском и английском языках.

Учить студентов будет профессорско-преподавательский состав из омских вузов, а также из приграничных областей и городов Казахстана. Предполагается, что казахстанский вуз возьмет на себя расходы по обучению всех студентов в течение первого года.