Поддержка оказывается детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из новых регионов, из многодетных и малообеспеченных семей.
В Омской области стартовала акция «Собери ребенка в школу». «Единая Россия» поможет подготовиться к началу учебного года детям участников СВО, детям-инвалидам, детям из новых регионов, из многодетных и малообеспеченных семей. Акция проходит ежегодно при поддержке секретаря регионального отделения партии Виталия Хоценко и партпроекта «Новая школа».
– Акция стала уже традиционной, она ежегодно проходит при поддержке органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, «Молодой Гвардии Единой России», – сказал координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Омской области Павел Коренной. – Наша задача – помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям бойцов СВО сесть за парту 1 сентября с необходимым для учебы набором школьных принадлежностей. И сегодня мы начали сбор канцелярии и творческих наборов – депутаты Законодательного собрания и Омского городского совета принимают активное участие в этой акции.
Подать заявку на получение школьного набора можно на сайте партии.