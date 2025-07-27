7,5 тысячи человек приняли участие в шествии по центру города.

Сегодня, 27 июля, в честь Дня Крещения Руси по Омску состоялся крестный ход. Шествие началось от Свято-Успенского собора, шествие прошло по центральным улицам и завершилось у Свято-Никольского Казачьего собора. По подсчетам, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек. В доковидные времена, ковидные времена численность участников была 10 тысяч человек. Традиция зародилась в 2013 году, прерывалась только на время пандемии.

Традиционной стало участие в шествии главной всесибирской святыни – Абалакской иконы Божией Матери «Знамение», которая остается самым почитаемым образом Пресвятой Богородицы. До утра понедельника, 28 июля, она будет находиться в Казачьем соборе.

Добавим, что День Крещения Руси – это государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии. Случилось это событие 1037 лет назад, а именно в 988 году.