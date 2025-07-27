Тротуарная плитка и скамейки пострадали от рук злоумышленников.

В Омске готовят к открытию бульвар Архитекторов. Сотрудники подрядной организации сделали пешеходные дорожки, установили фонари, скамейки и урны. Однако, как сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск», часть тротуарной плитки и скамьи повредили вандалы.

Подрядчик обещает оперативно восстановить или заменить испорченные конструкции. До Дня города последствия варварского отношения к отремонтированному бульвару устранят.

Отметим, что бульвар Архитекторов ремонтируют с осени 2023 года. Дорогу расширили до 4–6 полос, вдоль нее обустроили велодорожку и широкие тротуары, а также запустят троллейбусное движение. Общая стоимость работ превысит 2 млрд рублей. Все работы должны завершить до конца июля, торжественное открытие объекта запланировано на День города.