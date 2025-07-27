Организаторы забега рассказали про призовые суммы для победителей.

2 августа в Омске состоится Сибирский международный марафон, в этом году значительно увеличился общий призовой фонд, также была существенно расширена структура призовых выплат.

В прошлом году призовые составляли 3,6 млн рублей, из них по 500 тысяч получили победители главной дистанции в мужском и женском зачете. В этом году общий призовой фонд – 4,95 млн рублей, лидеры забегов получат по 750 тыс. руб., за 2-е место – 500 тыс. руб., за 3-е место – 250 тыс. руб., за 4-е место – 150 тыс. руб., за 5-е место – 100 тыс. руб., а за 6-е место – 50 тыс. руб.

За успешное освоение дистанции в 10 км тройке призеров тоже выплатят деньги: 75 тыс. руб. победителю, 50 тыс. руб. – за второе место и 25 тыс. руб. – за третье.

Также по 100 тыс. рублей выплатят за рекорд марафона и Омской области, если они, конечно, будут побиты. За победу в номинациях «Лучший спортсмен Омской области» и «Лучшая спортсменка Омской области» доплатят по 50 тысяч.