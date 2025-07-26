На курорте прошла Международная экологическая конференция.

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок», где проходит первая Международная экологическая конференция, состоялось еще одно важное событие – новорожденному малышу альпаки выбрали имя. Детеныша назвали символичным именем Бирлик, что на алтайском языке означает «единство». Имя выбрали вместе с гостями и участниками конференции.

Бирлик появился на свет всего неделю назад и уже завоевал сердца гостей и сотрудников курорта своим обаятельным видом и дружелюбием. Под присмотром заботливой мамы малыш научился принимать пылевые ванны, активно интересуется окружающим миром и даже пробует лакомства – первые травинки и вкусные соляные камни.

– Мы планируем провести первую стрижку шерсти маме следующей весной, – рассказали сотрудники парка.

Шерсть станет сырьем для изготовления уникальных дизайнерских вещей ручной работы. Особое внимание уделяется здоровью животных. Наряду с питанием, богатым витаминами и минералами, обеспечивается достаточное поступление витамина D, необходимого для роста и развития костей. Это достигается регулярными солнечными ваннами и специальными витаминными добавками.

Напомним, Международная экологическая конференция проходит в Республике Алтай на территории курорта Сбера «Манжерок». В ней принимают участие восемь стран: Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Все государства – давние партнеры и взаимодействуют в экологических вопросах как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.