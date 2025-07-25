Дорожка для катания на велосипедах будет выполнена из так называемого терракотового асфальта. Он имеет яркий цвет.

В ближайшие дни на бульваре Архитекторов в Омске начнется укладка дорожки для катания на велосипедах, сообщил мэр города Сергей Шелест. Дорожку яркого красного цвета проложат на всем протяжении бульвара – от СТЦ «Мега» до улицы Крупской.

– Цветное покрытие не только придаст улице эстетичный вид, но и повысит безопасность омичей, передвигающихся на двухколесном транспорте, – отметил градоначальник.

Так называемый терракотовый асфальт, из которого будет выполнена велодорожка, произведен на заводе компании «СтройТраст» – подрядчика реконструкции бульвара Архитекторов. Краситель, помогающий добиться нужного цвета, вносят в смесь прямо на установке. Готовый продукт загружают сразу в машину и отправляют на объект.

Добавим, что красную велодорожку обустроили также на улице 60 лет Победы, которая ведет в аэропорт Омск-Центральный. В прошлом году там обновили проезжую часть.