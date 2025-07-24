Омск-Информ
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·Общество

Однако использовать эту территорию можно только для сельского хозяйства.
Земельный фонд Омской области объявил электронные аукционы на право аренды земли. Один из участков располагается в Москаленском районе неподалеку от соленого озера Эбейты.
Участок площадью 500 000 кв. м предназначается для сельского хозяйства. Другой деятельностью там заниматься нельзя. Срок аренды составит три года. Заявки на участие желающие могут подать до 5 августа.
Отметим, что озеро Эбейты располагается на территории сразу трех районов – Исилькульского, Москаленского и Полтавского. С 2012 года оно находится под охраной в составе государственного природного заказника. Это самое большое соленое озеро в регионе. Его грязи считаются лечебными.
Андрей Андреев
·Общество

Однако использовать эту территорию можно только для сельского хозяйства.
Земельный фонд Омской области объявил электронные аукционы на право аренды земли. Один из участков располагается в Москаленском районе неподалеку от соленого озера Эбейты.
Участок площадью 500 000 кв. м предназначается для сельского хозяйства. Другой деятельностью там заниматься нельзя. Срок аренды составит три года. Заявки на участие желающие могут подать до 5 августа.
Отметим, что озеро Эбейты располагается на территории сразу трех районов – Исилькульского, Москаленского и Полтавского. С 2012 года оно находится под охраной в составе государственного природного заказника. Это самое большое соленое озеро в регионе. Его грязи считаются лечебными.
Андрей Андреев