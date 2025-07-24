Однако использовать эту территорию можно только для сельского хозяйства.

Земельный фонд Омской области объявил электронные аукционы на право аренды земли. Один из участков располагается в Москаленском районе неподалеку от соленого озера Эбейты.

Участок площадью 500 000 кв. м предназначается для сельского хозяйства. Другой деятельностью там заниматься нельзя. Срок аренды составит три года. Заявки на участие желающие могут подать до 5 августа.

Отметим, что озеро Эбейты располагается на территории сразу трех районов – Исилькульского, Москаленского и Полтавского. С 2012 года оно находится под охраной в составе государственного природного заказника. Это самое большое соленое озеро в регионе. Его грязи считаются лечебными.