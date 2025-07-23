34 миллиона рублей пойдут на другие нужды.

Правительство Омской области собирается сократить расходы на строительство Красногорского гидроузла на 34,3 млн рублей. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованном на сайте регионального правительства.

Как сказано в пояснительной записке к документу, указанные средства были зарезервированы на непредвиденные расходы застройщика в 2025 году. Однако в связи с продлением сроков строительства гидроузла стало ясно, что эти средства в текущем году не потребуются.

Часть освободившихся средств предполагается направить на другие долгострои в регионе. Так, 4,8 млн рублей планируют использовать на поддержание работоспособности Омского метрополитена, который недавно собрались соединить с трамвайными линиями и пристроить еще одну станцию. Из них 3,2 млн рублей нужны для обследования технического состояния строительных котлованов станций «Заречная» и «Кристалл», а 1,6 млн рублей – на откачку подземных вод, уточняет РБК Омск.

Кроме того, 0,9 млн рублей выделены на обеспечение охраны аэропортовых объектов Омск-Федоровка с 4 ноября по 31 декабря 2025 года.

Оставшаяся сумма будет направлена на организацию водных перевозок, поддержку перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные автобусные рейсы, а также на приобретение зданий под автовокзалы и автостанции в районах области.