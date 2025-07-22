Экс-тренер «Авангарда» заявил, что не исключает работу ассистентом.

Экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о своей будущей роли в тренерском штабе ярославского «Локомотива», где будет работать вместе с Бобом Хартли.

– Давайте дождемся официальной информации со стороны ярославского клуба, так будет корректно. Не скрою, что в моих планах – продолжение работы главным тренером, есть опыт, и есть определенные методики. Но Боб Хартли – профессионал и человек такого уровня, в штаб которого всегда готов войти в любой роли. Думаю, это относится не только ко мне, но и ко всем помощникам Хартли времен золотого «Авангарда», – цитирует слова Рябыкина «Russia-hockey.ru».

Напомним, что Дмитрий Рябыкин ранее выступал за «Авангард» как игрок, а затем был помощником Боба Хартли в тренерском штабе команды. В 2022 году он ненадолго стал главным тренером клуба. Сергей Звягин, в свою очередь, работал тренером вратарей при Хартли, а в апреле прошлого года стал главным наставником омичей, однако уже через несколько месяцев был уволен.