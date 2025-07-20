Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб канадского специалиста.
Появились свежие подробности о тех, кто составит компанию бывшему главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли в «Локомотиве». Интриги не случилось: в штаб наставников ярославцев, по данным журналиста «Чемпионата» Льва Лукина, войдут еще два бывших коуча омской команды, Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин.
- Сергей Звягин и Дмитрий Рябыкин войдут в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве». Рябыкин уже завтра начнет работу в Ярославле, он будет руководить в лагере развития молодых игроков, - отметил Звягин в своем телеграм-канале.
Отметим, что бывший игрок «ястребов» Дмитрий Рябыкин в бытность главным тренером Боба Хартли трудился его ассистентом. И в 2022 году недолгое время возглавлял «Авангард». Тогда как Сергей Звягин при Хартли тренировал вратарей. До главного тренера омичей специалиста «повышали» в прошлом сезоне.