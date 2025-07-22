На фоне перебоев в движении поездов спрос у пассажиров только вырос.

Несмотря на перебои в железнодорожном сообщении с Крымом, направление Омск – Симферополь продолжает пользоваться высоким спросом у жителей региона. Согласно данным на сайте перевозчика «Гранд Экспресс Сервис», свободных мест на поезд почти не осталось – билеты раскуплены вплоть до конца августа.

Ближайшая дата, на которую еще можно купить билеты, – 24 августа. Свободных мест в поезде осталось только десять, и все на верхних полках. Цены начинаются от 11 814 рублей за плацкарт и доходят до 24 328 рублей за купе.

Напомним, что в течение последних дней движение поездов в Крым оказалось серьезно нарушено из-за падения обломков беспилотников в Ростовской области. Среди задержанных составов оказался и поезд Омск – Симферополь.