В 2025 году сибиряки стали активно покупать устройства с искусственным интеллектом.

С начала 2025 года устройства, способные управлять умным домом и быть универсальным помощником в быту (умные колонки SberBoom) получили «прописку» в домах 10 тысяч жителей регионов Сибирского банка Сбера.

С начала года только в офисах банка сибиряки приобрели более 13,5 тысячи гаджетов от Сбера. Кроме SberBoom, популярностью пользуется SberBox. Его купили почти 3 тысячи человек.

– Умная колонка и другие элементы умного дома для многих из нас стали такой же неотъемлемой частью быта, какой когда-то стали телевизор и домашний компьютер, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Мы благодарим сибиряков за выбор SberBoom в качестве универсального помощника, повышающего уровень комфорта в доме.

С умными девайсами Сбера можно делать следующее:

слушать музыку, аудиокниги и подкасты,

управлять освещением и техникой, настраивать микроклимат в доме,

получать подсказки, вести списки дел и таймеры,

взаимодействовать с голосовым помощником Салют,

получать доступ ко всем сервисам через подписку СберПрайм (музыка, кино, доставка и многое другое).

Чаще других умные устройства Sber приобретают жители Красноярского и Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Так, за первое полугодие 2025 года умными помощниками обзавелись 2800 красноярцев и 2600 жителей Кузбасса.