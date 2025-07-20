Прославленный хоккеист Сергей Светлов считает, что выбор руководства сделан в лучших советских традициях, когда решает тренер.

Легенда московского «Динамо», тренер клубов КХЛ Сергей Светлов подробно высказался о сенсационном уходе из «Авангарда» нападающего Владимира Ткачева.

Для эксперта такое решение стало сюрпризом. По его словам, выбор сделан в соответствии с советскими традициями, как решил тренер. В данном случае – Ги Буше.

– Тренерская профессия в современном хоккее – очень жесткая. Это в СССР была огромная конкуренция среди игроков, а тренеры получали все возможности вести кадровую политику. Сейчас – все наоборот, тренер – наемный работник, роль игроков – ключевая, – цитирует Светлова Russia-hockey.ru – С этой точки зрения ситуация с Ткачевым является исключением. Руководство «Авангарда» сделало свой выбор. Скажем так, вопреки велениям времени – в традициях советского хоккея. Оценку этому выбору даст только результат.

Прославленный хоккеист считает решение о расторжении контракта с Ткачевым потерей для команды. Но показывает расстановку сил.

– С одной стороны, тренерский штаб потерял мастера, при использовании которого можно варьировать тактику и играть в более сложный хоккей, удивляя соперников, – сказал Светлов. – С другой стороны, мы видим ситуацию, кто в доме хозяин. Когда каждый игрок понимает, от кого зависят кадровые решения и как быстро они воплощаются в жизнь даже в случае с главной звездой команды.

Отметим, что об уходе нападающего стало известно в пятницу, 18 июля. В омском «Авангарде» объяснили расторжение контракта с нападающим необходимостью корректировки состава и бюджета клуба. Агент топового хоккеиста Шуми Бабаев дал понять, что имел место конфликт с главным тренером «ястребов» Ги Буше. Сам Владимир Ткачев заявил, что еще три недели назад готов был пойти на понижение контракта и остаться. Но вводные изменились.

Форвард выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.