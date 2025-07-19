Верующие пройдут по центральным улицам города к Свято-Никольскому собору.

В следующее воскресенье, 27 июля, в Омске пройдет Крестный ход. Об этом сообщил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий в эфире 12 канала.

В 07:30 в Успенском соборе состоится Божественная литургия, после чего в 10:00 участники отправятся в торжественное шествие.

Крестный ход пройдет по Любинскому проспекту, мимо Ильинской горки и здания бывшего кадетского корпуса и завершится у Свято-Никольского Казачьего собора, куда будет торжественно доставлена икона Божией Матери.

Митрополит отметил, что Абалакская икона всегда была широко почитаема, и до революции практически не было храмов, в которых не было бы ее списка. Он добавил, что сохранилось множество старинных списков, возраст которых превышает сто лет, и что сама икона посетит город уже во второй раз. По его мнению, было бы хорошо, если это станет традицией.