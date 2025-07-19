Для них создали условия, приближенные к естественным.

Вчера, 18 июля, в Большереченском зоопарке для шпороносных черепах, включенных в Красную книгу, построили новый просторный вольер. До этого редкие животные содержались в террариуме.

Обновленный вольер для черепах сочетает отапливаемое помещение и уличную зону, позволяя животным свободно перемещаться между ними. Это избавляет черепах от необходимости переездов в холодное время года. В зоопарке отмечают, что подобное решение направлено на снижение стресса у обитателей – принцип, которому здесь уделяют особое внимание.

– В теплом павильоне созданы оптимальные климатические условия для теплолюбивых экзотов, а панорамные окна позволяют посетителям в любое время понаблюдать за медлительными долгожителями, – заявили в пресс-службе зоопарка.

Выгульная зона оборудована специальным песчаным покрытием, которое имитирует естественный грунт и обеспечивает животным комфортные условия для передвижения.

Шпороносные черепахи считаются одними из самых крупных сухопутных черепах на планете – их вес может достигать 100 килограммов, а длина панциря почти метр. В Большереченском зоопарке эти тяжеловесы не просто редкие обитатели, но и одни из самых давних «жильцов».