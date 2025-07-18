В парке пройдет ночной автомобильный фестиваль.

Парк «Вокруг света» сегодня будет открыт до трех часов утра. Как сообщили в пресс-службе парка, здесь состоятся старт и финиш масштабного ночного автомобильного МаксиКвеста (12+), который охватит город с заката до рассвета.

Участников и гостей автомобильного квеста встретят на главной площади парка «Вокруг света». Посетителей ждет разнообразная программа мероприятий и ночные показы фильмов под открытым небом.

На малой сцене с 18:00 до 19:00 всех желающих пригласят на зажигательное занятие зумбой, а с 20:30 до 21:30 здесь выступит дуэт «Радиосайленс» в формате камерного концерта при свечах.

Главная сцена откроется музыкальной программой в 20:00 – сначала выступит DJ, а затем, с 21:00 до 22:00, на сцену выйдет кавер-группа DUDES. В это же время будет проходить регистрация участников, а ровно в 22:00 начнется сам МаксиКвест.

Любителей кино ждут показы под открытым небом: в 23:00 – комедия «Такси 2» (12+), а в час ночи – боевик «Форсаж. Китайский дрифт» (12+).